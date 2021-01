per Mail teilen

Das Landgericht Hechingen (Zollernalbkreis) rollt den Prozess um einen geplanten Rachemord zum dritten Mal neu auf. Vor Gericht müssen sich am Dienstag der Bruder des auf offener Straße erschossenen Opfers sowie dessen Komplize verantworten. Ende 2016 wurde ein junger Deutschkurde in Hechingen aus einem vorbeifahrenden Auto heraus erschossen. Daraufhin sollen sich der Bruder und dessen Komplize verabredet haben, an den Mördern blutige Rache zu nehmen. Zweimal wurde das Duo vom Hechinger Landgericht schuldig gesprochen, sich zum Mord verabredet und zur Beschaffung von Waffen gekümmert zu haben. Doch zwei Mal hat der Bundesgerichtshof die Urteile bemängelt und nach Hechingen zurückverwiesen.