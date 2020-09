per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße nahe Schramberg (Kreis Rottweil) ist am Samstag ein 22-jähriger Mann schwer verletzt worden. Er ist laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und über einen Steilhang, eine Mauer und mehrere Zäune geschanzt. 30 Meter weiter kam der Wagen zum Stillstand. Geschätzter Schaden: rund 25.000 Euro. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer am Samstag an einem illegalen Autorennen bei Schramberg teilgenommen hat und sucht jetzt Zeugen.