Die Stadt Reutlingen hat am Samstag die Ergebnisse des Fußverkehrs-Check 2019 vorgestellt. Um herauszufinden, wo es in der Oststadt für Fußgänger schwierig sein könnte, sind zwei Bürgergruppen Wege und Straßen abgelaufen. Demnach empfinden sie manche Straßenüberquerung als zu unsicher, sagte der Amtsleiter für Stadtentwicklung dem SWR. Zudem seien einige Fußgängerwege viel zu schmal. Auch beim Thema Barrierefreiheit müsse sich was ändern. Gewünscht werden mehr Plätze zum Verweilen. Die Ergebnisse des Fußverkehrs-Check will die Stadtverwaltung nun ausarbeiten. Die Vorschläge sollen noch in diesem Jahr dem Gemeinderat vorgelegt werden, der darüber abstimmen muss.