Knapp 60 Hobby-Sportler und -Sportlerinnen sind am frühen Morgen in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) zum Neckarlauf gestartet. Sie wollen in sieben Tagen bis nach Mannheim laufen - ganze 377 Kilometer von der Neckarquelle bis zur Mündung in den Rhein. Pro Tag sind das zwischen 45 und fast 70 Kilometer. Alle zehn Kilometer gibt es eine Versorgungsstation. Viele der Läufer und Läuferinnen essen unterwegs Schokolade und Gummibärchen - für die Psyche, sagt Mitorganisator Ingo Schulze aus Horb. Die meisten Teilnehmenden haben Erfahrung mit Marathon- und anderen Langstreckenläufen. Der oder die Schnellste wird nächstes Wochenende in Mannheim vermutlich nach 30 Stunden Laufzeit ankommen.