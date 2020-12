In Freudenstadt-Dietersweiler sind Freitagnacht bei einem Scheunenbrand vermutlich zehn Rinder ums Leben gekommen. Das Gebäude ist völlig abgebrannt. Wie viele Tiere bei dem Scheunenbrand genau ums Leben gekommen sind, ließ sich am frühen Samstagmorgen laut Polizei noch nicht sagen, da das Gebäude noch nicht betreten werden konnte. Die überlebenden Tiere werden von einem Tierarzt versorgt. Die Scheune, die sich am Ortsrand von Dietersweiler befand, diente als Stallung und als Strohlager. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Warum das Feuer ausbrach soll ein Brandermittler klären. Die Feuerwehr war mit 70 Mann und elf Fahrzeugen am Brandort. Außerdem waren ein Polizeihubschrauber und rund 20 Sanitäter im Einsatz.