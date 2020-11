per Mail teilen

Neben Karlsruhe und Freiburg hat sich Rottenburg (Kreis Tübingen) in einem Brief an den Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann gewandt. Darin begrüßen die Städte die geplante Aufnahme von 50 Geflüchteten aus griechischen Flüchtlingslagern durch das Land. Die Städte hoffen, bald Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen zu können.