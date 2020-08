per Mail teilen

Telefonbetrüger haben einem Mann im Kreis Tuttlingen 13.000 Euro abgenommen. Der 52-Jährige fiel auf falsche Gewinnversprechen herein. Die Kriminellen der nicht existierenden Lotteriegesellschaft überredeten ihr Opfer in mehreren Telefonaten, Internet-Gutscheine zu kaufen. Deren Codes gab das ahnungslose Opfer an die Betrüger weiter, die den Betrag dadurch abrufen konnten.