Ein neunjähriger Junge ist in Villingen-Schwenningen aus sechs Metern Höhe in die Tiefe gestürzt und hat überlebt. Laut Polizei war der Junge am Freitag mit einem Freund auf das Dach einer Sporthalle gestiegen. Er sprang dabei auf die Lichtkuppel und brach durch. Er stürzte in einen Lagerraum. Der Rettungsdienst brachte den Jungen ins Klinikum. Er war aber nur leicht verletzt.