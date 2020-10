per Mail teilen

Eine Mountainbikerin ist am Sonntag auf einem Traufgang nahe Albstadt-Pfeffingen im Zollernalbkreis abgestürzt. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst, Bergwacht und Polizei fanden die 63-Jährige in dem steilen Gelände. Die Frau, die einen Helm trug, erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde vom Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.