Im Falle der am Donnerstag in Villingen-Schwenningen getöteten Frau wurde am Freitagvormittag ein mutmaßlicher Täter dem Haftrichter vorgeführt. Über Motiv und Tathergang ist noch nichts bekannt. Gesucht werden Zeugen, die den mutmaßlichen Täter gestern Vormittag zwischen dem Tatort in der Schramberger Straße und der Innenstadt gesehen haben könnten. Der Mann, offenbar der Lebensgefährte des Opfers, soll die Wohnung der Getöteten mit einer auffallenden roten Tasche verlassen haben. Das ist deshalb so wichtig, weil sich darin die Tatwaffe befunden haben soll. Zeugen mögen sich umgehend mit der Polizei in Villingen-Schwenningen in Verbindung setzen.