Ein achtjähriges Mädchen ist gestern in Mössingen im Kreis Tübingen drei Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Laut Polizei hatte sich das Mädchen zu weit über das Holzgeländer der Terrasse am elterlichen Haus gebeugt. Es stürzte in die Hofeinfahrt und musste schwer verletzt in die Klinik gebracht werden.