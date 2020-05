Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR baut in Empfingen im Kreis Freudenstadt eines der größten Weltraumteleskope Europas. Kosten: 2,5 Millionen Euro. Mit dem neuen Teleskop soll die Flugbahn und Beschaffenheit von Objekten in erdnahen Umlaufbahnen möglichst schnell und präzise bestimmt werden. Das sei für die Zukunft der Raumfahrt elementar, so das DLR. Nur so ließen sich Zusammenstöße, zum Beispiel von Weltraumschrott mit Satelliten, vermeiden. Die Bauarbeiten für das optische Großteleskop mit einem Durchmesser von annähernd zwei Metern beginnen Ende Mai. Es wird in einem 15 Meter hohen Rundturm mit drehbarer Kuppel stehen. Bereits im Dezember soll es die Arbeit aufnehmen.