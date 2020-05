Glück im Unglück hatte ein 37 Jahre alter Gleitschirmflieger am Albrand bei Pfullingen (Kreis Reutlingen). Er überstand am Samstagabend einen Absturz unverletzt. Er geriet laut Polizei nach dem Abflug in Turbulenzen und stürzte über einem Waldgebiet ab. Sein Schirm verfing sich in einer Baumkrone in rund 25 Metern Höhe. Dort hängend konnte er per Handy einen Notruf absetzen. Die Pfullinger Bergwacht konnte ihn eineinhalb Stunden später unverletzt aus der Baumkrone holen. Den Schirm allerdings, sagte Pfullingens Bergwachtleiter Jochen Boley dem SWR, musste man wegen des steilen Geländes im Baum hängen lassen. Boley rief erneut zur Vorsicht in der Natur auf, da Rettungseinsätze wegen der Corona-Sicherheitsvorkehrungen derzeit sehr aufwendig seien.