Der Verein Schwäbische Mundart e.V. hat seine Online-Abstimmung für den Sebastian-Blau-Preis gestartet. Auf der Internetseite des Vereins sind über 30 Bewerbungslieder als Videoclips zu sehen und zu hören. Die Internetadresse lautet www.mund-art.de. Jeder kann darüber abstimmen, wer den mit 500 Euro dotierten Internet-Preis bekommen soll. Dieser wird erstmals vergeben. Insgesamt, so Mitorganisator Pius Jauch, sind knapp 100 Bewerbungen eingegangen. Die weiteren Preise sollen wie gewohnt am 18. Oktober in der Rottenburger Festhalle vergeben werden. Der Sebastian-Blau-Preis erinnert an den Rottenburger Verleger und Schriftsteller Josef Eberle. Er nutzte als Dichter unter anderem das Pseudonym Sebastian Blau.