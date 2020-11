Die Covid-19-Pandemie wirkt sich auch auf die vielen Einrichtungen der Bruderhausdiakonie aus Reutlingen aus. Kitas und Förderschulen sind geschlossen, ambulante Angebote heruntergefahren. Das Unternehmen rechnet schon jetzt mit Millionenverlusten. Insgesamt neun Menschen seien nachweislich an bzw. mit Corona gestorben - in vier Pflegeheimen im Kreis Reutlingen, so die Bruderhausdiakonie. In den meisten der über 150 Einrichtungen gebe es keine oder sehr wenige Corona-Verdachtsfälle. Doch diese Zahl ändere sich täglich. Inzwischen werde überall mit Schutzkleidung gearbeitet. Die habe man noch rechtzeitig und ausreichend bestellen können - für rund 700.000 Euro. Durch die reduzierten ambulanten Angebote und den Notbetrieb in den Werkstätten fallen Einnahmen weg. Die Bruderhausdiakonie spricht von ein bis zwei Millionen Euro. Investitionen und Renovierungsarbeiten seien vorsorglich verschoben worden.