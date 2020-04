Freude bei Kunden und Einzelhändlern. Ab Montag haben Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder auf. In Tübingen gelten allerdings besondere Bestimmungen für die Risikogruppe. Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen gehören zur Risikogruppe. Für sie und die Angehörigen sollte der Einkauf in den Geschäften vormittags bis 11 Uhr reserviert sein. Damit soll das Risiko schwerer Erkrankungen soweit wie möglich minimiert werden, teilte Oberbürgermeister Boris Palmer mit. In Tübingen dürfen von insgesamt 560 Läden 550 wieder öffnen. Es gelten aber die allgemeinen Hygienevorschriften, so die Stadt. Nur eine begrenzte Personenzahl darf jeweils im Laden sein, es gibt Spuckschutz an den Kassen und Abstandsmarkierungen.