Eine Frau ist am Samstag in Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) nach einem Unfall mit ihrem Motorrad gestorben. Laut Polizei kam die 49-Jährige von einem Motorradausflug. Beim Einfahren auf ihr Grundstück blieb sie mit der Fußraste ihrer Maschine an einem Flügeltor hängen. Sie kam ins Schlingern und beschleunigte so stark, dass sie gegen eine Hauswand prallte. Die Frau wurde sehr schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, in der sie kurze Zeit später starb.