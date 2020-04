In der Region gibt es viele neue Störche. Vor allem im Kreis Sigmaringen sind etliche Brutpaare dazu gekommen, so die Storchenbeauftragte des Regierungspräsidiums Tübingen, Ute Reinhard. Allein in den Ortsteilen von Krauchenwies gebe es drei neue Paare, in Ostrach bauten drei neue Paare gerade ihr Nest und noch seien nicht alle Störche da. An manchen Orten gebe es bereits Probleme wegen der vielen Nester. In Meßkirch etwa wollte ein Paar auf der Kirche nisten, die gerade renoviert wird. Grund der Zunahme: Die vielen Vögel, die vor zwei Jahren geschlüpft sind, kämen erstmals zum Brüten in die Region zurück.