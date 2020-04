per Mail teilen

Ein halbes Jahr nach einem Raubüberfall auf ein Spielkasino in Pfullingen im Kreis Reutlingen hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter gefasst. Die zwei 19 Jahre alten Männer sind im Gefängnis, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt sie des gemeinschaftlichen schweren Raubes. Die beiden Pfullinger sollen vor einem halben Jahr eine Angestellte des Spielkasinos mit einem Messer und einer Schreckschusspistole bedroht und Geld aus der Kasse geraubt haben. Bevor sie das Kasino mit ihrer Beute von mehreren Hundert Euro verließen, gab einer der Räuber noch einen Schuss aus der Waffe ab. Verletzt wurde bei dem Überfall aber niemand. Die beiden Maskierten entkamen unerkannt, gerieten aber ins Visier der Polizei, weil sie dort wegen Eigentums- und Gewaltdelikten bereits bekannt waren. Einer der beiden sitzt bereits seit einiger Zeit wegen einer anderen Straftat in Haft.