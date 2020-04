In der Nacht zum Sonntag ist ein betrunkener Autofahrer in der Hechinger Innenstadt (Zollernalbkreis) in die offene Ladebordwand eines Lkw geprallt. Laut Polizei war der Lastwagenfahrer gegen drei Uhr am Sonntagmorgen gerade dabei, Backwaren aus seinem Lkw auszuladen, als der 39-jähriger Autofahrer ungebremst die Ladebordwand rammte. Der Lkw-Fahrer, der auf der Ladefläche stand, konnte sich nur mit einem beherzten Sprung nach unten in Sicherheit bringen. Die Ladebordwand bohrte sich laut Polizei einen knappen halben Meter in die Fahrzeugfront des Autos. Der Autofahrer blieb unbeeindruckt, der 39-Jährigen legte den Rückwärtsgang ein und floh. Eine Ölspur führte die Polizei schließlich auf seine Spur. Eine Blutprobe ergab, dass er stark betrunken war. Er muss nun seinen Führerschein abgeben.