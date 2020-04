per Mail teilen

In St. Johann im Kreis Reutlingen ist am Dienstagabend in einem Wintergarten ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf das Wohnhaus und ein angebautes Gebäude über. Laut Polizei musste die 77- jährige Bewohnerin zur Beobachtung ins Krankenhaus. Vermutlich hat ein Elektrogrill den Brand ausgelöst. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei über 150.000 Euro.