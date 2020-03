per Mail teilen

In Balingen im Zollernalbkreis endet für die ersten Kontaktpersonen von Corona-Infizierten die zweiwöchige Quarantänezeit. 18 Personen dürfen dort ab Sonntag wieder das Haus verlassen. Es geht ihnen laut Stadt gut, keiner sei erkrankt. Die betroffenen Personen hatten sich nicht mit dem Virus infiziert, waren aber in Kontakt mit dem ersten Corona-Fall im Zollernalbkreis. Der 61-Jährige hatte sich bei einer Skiausfahrt nach Südtirol mit dem Virus angesteckt. Daraufhin wurde für seine Mitreisenden, die fast alle aus Balingen kommen, Quarantäne angeordnet. Die endet nun für viele. Der 61-Jährige selbst wisse noch nicht, wie lange er noch in Isolation bleiben müsse, sagte er dem SWR. Auch ihm gehe es gut. Er warte aber noch auf das Ergebnis des Labortests.