Das Informationstechnologie-Unternehmen Datagroup aus Pliezhausen (Kreis Reutlingen) will in diesem Jahr 375 Millionen Euro Umsatz und 55 Millionen Euro Gewinn machten. Diese Zahlen wurden bei der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft genannt. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland 2.700 Mitarbeiter.