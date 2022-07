per Mail teilen

Unbekannte haben aus einem Metallverarbeitungsbetrieb in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) etwa 3,5 Tonnen Kupfer gestohlen. Laut Polizei brachen die Täter am Wochenende einen Lagerraum auf und entwendeten eine ganze Reihe drei Meter langer, massiver Kupferstangen. Außerdem erbeuteten sie Kupferabfälle aus einem unverschlossenen Metallcontainer. Der Wert des Diebesgutes beträgt nach Angaben der Polizei 20.000 Euro.