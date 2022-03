Großeinsatz für die Polizei: gleich drei Demos in Reutlingen

per Mail teilen

Die Polizei stellt sich auf einen Großeinsatz in Reutlingen ein. Dort findet neben der wöchentlichen Demo gegen die Coronapolitik auch eine AfD-Kundgebung und eine Gegendemo statt.

Anlass für die Kundgebung ist ein bundesweiter AfD-Aktionstag gegen die Impfpflicht. Unter dem Motto "Gesund ohne Zwang" veranstaltet die Partei in ganz Deutschland Kundgebungen gegen die Impfpflicht. In Baden-Württemberg wurde Reutlingen als Standort ausgewählt, weil der Protest laut AfD in einer größeren Stadt untergehen würde. Eigentlich hätte sogar Fraktionschefin Alice Weidel aus Berlin anreisen sollen, sie ist laut AfD aber krank geworden.

Veranstalter der Corona-Demo distanziert sich

Dass die Kundgebung am gleichen Tag wie die wöchentliche Corona-Demo stattfindet, findet der Veranstalter unangenehm. Laut Reutlinger Generalanzeiger wollte er nicht mit der AfD in Verbindung gebracht werden und habe darum gebeten, die Kundgebung auf einen anderen Tag zu verschieben. Ingo Reetzke von der Reutlinger AfD erwidert, dass es sich um einen bundesweiten Aktionstag handle, den könne man nicht einfach verschieben. Außerdem sei bei der Planung im Januar noch nicht klar gewesen, wie groß die Demonstrationen in Reutlingen werden würden, sagte Reetzke gegenüber dem SWR.

Polizei rechnet mit Gewalt aus der linksradikalen Szene

Und dann gibt es auch noch die Demonstration gegen die AfD, die um die Mittagszeit vor der Kundgebung angemeldet wurde. Die Reutlinger Polizei will bei den drei Versammlungen Präsenz zeigen. Nach eigenen Angaben wird sie sicherheitshalber mit Wasserwerfern vor Ort sein, nur für den Fall, dass es zu Gewalt kommt.

Aggressive Demonstranten in Reutlinger Geschäften

Die Händler in der Innenstadt leiden unter den ständigen Domonstrationen, sagt der Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Handelsverbands, Marius Haubrich:

"Der Einzelhandel hatte es in der Pandemie schon schwer genug. Jetzt halten Demonstrationen die Kunden fern, und das gerade samstags."

Er würde sich wünschen, dass die Veranstalter solcher Demonstrationen an den Einzelhandel denken und eine Route außerhalb der Innenstadt nehmen würden. Auch der Chef der Buchhandlung Osiander, Christian Riethmüller sagte neulich in einem Interview mit dem Tagblatt, dass die Situation sehr schlimm sei und samstags immer wieder aggressive Demonstranten in seinen Laden kommen und Kunden stören würden.