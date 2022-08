Mehrere Brände in Tuttlingen: Autos, LKW und Haus

In Tuttlingen kam es am Sonntag zu mehreren Bränden: Am Nachmittag sind sechs Autos an einem Schlachthofgelände abgebrannt. Am Abend fing ein Mehrfamilienhaus Feuer.

Am Sonntagnachmittag haben mehrere Autos auf dem ehemaligen Schlachthofgelände in Tuttlingen gebrannt. Nach Angaben der Tuttlinger Feuerwehr sind dort sechs Autos und der Anhänger eines Lastwagens in Brand geraten. Die dicke Rauchsäule sei mehrere Kilometer weit zu sehen gewesen, sagte Feuerwehrkommandant Klaus Vorwalder dem SWR. Der Kühlanhänger des Lastwagens ist komplett ausgebrannt. Feuerwehr Tuttlingen Brandursache noch unbekannt Bei den brennenden Autos habe es sich um Fahrzeuge eines Gebrauchtwagenhändlers gehandelt. Dass hinter dem ehemaligen Schlachthofgebäude noch ein Kühlanhänger eines Lastwagens brannte, ist laut Feuerwehrkommandant Vorwalder erst im Laufe des Einsatzes aufgefallen. Informationen zu den Hintergründen und der Brandursache gibt es noch nicht. 250.000 Euro Schaden nach Hausbrand Eine Pause hatten die Feuerwehrleute nach den Fahrzeugbränden nicht. Denn direkt darauf mussten sie einen Hausbrand in der Tuttlinger Innenstadt löschen. Eine Doppelhaushälfte mit einem Friseurgeschäft im Erdgeschoss war am Sonntagabend in Brand geraten. Der Brand in dem Mehrfamilienhaus soll durch brennendes Öl in einem Topf verursacht worden sein. Feuerwehr Tuttlingen Haus nach Brand unbewohnbar Wie die Polizei mitteilte, konnten die fünf Hausbewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen. Eine 72-jährige Bewohnerin zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Eine überhitzte Herdplatte mit einem Topf voller Öl soll das Feuer verursacht haben. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 250.000 Euro. Das Haus ist unbewohnbar. Die Bewohner wurden von der Stadt vorübergehend an einem anderen Ort untergebracht. Nach Polizeiangaben waren rund 60 Einsatzkräften der Feuerwehr Tuttlingen, Möhringen, Eßlingen, Mühlheim und Spaichingen mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Feuerwehr Tuttlingen

