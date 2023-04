In der Region Neckar-Alb sollen mehr Windräder gebaut werden

per Mail teilen

Die Windkraft soll ausgebaut werden - auch in der Region Neckar-Alb. Dazu hat der Regionalverband eine "Suchraumkarte" vorgestellt. Sie zeigt, wo bald Windräder stehen könnten.

In der Kulturhalle in Dußlingen (Kreis Tübingen) hat der Regionalverband Neckar-Alb seine Suchraumkarten für den Ausbau der Windenergie und der Solarenergie vorgestellt. Die Veranstaltung war gut besucht: Rund 350 Interessierte aus den Kreisen Tübingen, Reutlingen und Zollernalb haben die Vorträge vor Ort und online verfolgt und wollten unter anderem wissen, ob sie bald mit Windrädern oder Solaranlagen vor ihrer Haustür rechnen müssen.

Hintergrund und Erklärungen zur Suchraumkarte Zwei Prozent der Regionsfläche Neckar-Alb müssen laut Klimaschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg im Regionalplan für Solar- und Windenergie gesichert werden – davon 1,8 Prozent für die Windenergie. In den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalbkreis müssen daher mindestens 4500 Hektar für Windenergie ausgewiesen werden. Die nun veröffentlichte Suchraumkarte Windenergie zeigt noch keine konkreten Flächen, sondern Gebiete in der Region Neckar-Alb, in denen keine harten Ausschlussgründe (z.B. Naturschutzgebiet, Siedlungen) bekannt sind. Folgendermaßen ist die Karte zu lesen: graue Flächen (71 Prozent): hier ist Windkraft ausgeschlossen

weiße Flächen (9 Prozent): hier ist Windkraft ohne Einschränkung möglich

weiße Flächen mit Schraffur: hier wären weitere Prüfungen nötig.

hellgraue Flächen: laut Windatlas zu wenig Wind zu erwarten

orangene Kreise: Sicht auf Kulturdenkmale (z.B. Burg Hohenzollern) Außerdem veröffentlichte der Regionalverband auch eine Suchraumkarte Solarenergie. Hier sind grüne (Wald) und graue Flächen ausgeschlossen, weiße Flächen möglich. Insgesamt machen die ausgeschlossenen Flächen 58 Prozent der Regionsfläche aus, die für Solaranlagen möglichen Flächen 42 Prozent.

In der Kulturhalle in Dußlingen gingen die Meinungen zur geplanten Windkraft in der Region Neckar-Alb stark auseinander:

Hier könnten bald Windräder stehen

Im Kreis Tübingen sind zum Beispiel Flächen bei Dußlingen, Rottenburg-Seebronn und Gomaringen in der engeren Auswahl. Das größte Potential sehen die Planer im Kreis Reutlingen auf der Schwäbischen Alb - etwa bei Engstingen und Hohenstein.

Der Bereich rund um Winterlingen im Zollernalbkreis ist in der Suchraumkarte hellgrau gefärbt. Laut Windatlas Baden-Württemberg ist hier zu wenig Wind zu erwarten. Regionalverbandsdirektor Dirk Seidemann, schließt Windkraft in Winterlingen trotzdem nicht aus:

Keine Entscheidung - nur Vorauswahl

Noch, betont Seidemann, seien die Flächen nicht in Stein gemeißelt - vielmehr Diskussionsgrundlage. Bis zum 22. Mai könne man Kritik und Anmerkungen einreichen. Bis zum Ende des Jahres sollen dann noch weiter eingegrenzte "Anhörungskarten" entstehen. Sie enthalten die konkreten Gebiete, die für die Windräder und Solaranlagen reserviert werden sollen. Bis September 2025 sollen sie beschlossen werden.

Verlust von Geld und Einfluss vermeiden

Für die Gemeinden sei es enorm wichtig, sich aktiv um Standorte bemühen, sagte Dußlingens Bürgermeister Thomas Hölsch. Sonst drohe die Gefahr, Geld und Einfluss auf den anstehenden Ausbau der Windenergie in der Region zu verlieren. Denn sollten bis 2025 keine geeigneten Flächen gefunden werden, drohe die so genannte "Super-Privilegierung", dann verlieren die Kommunen und der Regionalverband jegliche Möglichkeit zur Steuerung. Trotz unterschiedlicher Meinungen blieb die Stimmung in der Halle entspannt. Eine größere Diskussion ließen die Veranstalter aber auch nicht zu.