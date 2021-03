KI gilt als Technologie der Zukunft. Für die einen voller Chancen und Möglichkeiten. Für die anderen voller Gefahren und Risiken. Auch deshalb sucht das Cyber Valley, Europas größter Forschungsverbund zur Künstlichen Intelligenz in Tübingen und Stuttgart, nun mehr direkten Kontakt zur Öffentlichkeit.

"KI und Gesellschaft - Zukunftsszenarien gemeinsam erkunden" heißt die neue Informationsoffensive des Tübinger Cyber Valleys, des nach eigenen Angaben europaweit größten Forschungsverbundes zur Künstlichen Intelligenz. Der Verantwortliche für das Programm ist Patrick Klügel. Gesellschaft und Wissenschaftler sollen sich besser austauschen und gemeinsam überlegen, wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Zukunft unser Leben verändert.

"In Tübingen und Stuttgart finden wir hervorragende Ausgangsbedingungen für ethisch und sozial reflektierte KI-Forschung." Der Cyber Valley Public Engangement Manager Patrick Klügel

Diese Ausgangsbedingungen seien gut für eine verständliche und transparente Diskussion über die Zukunft der KI. Und die soll nicht nur akademisch, sondern in die Breite der Gesellschaft führen, betont Klügel.

Offene Sprechstunde und Gespräche am Küchentisch

In einem ersten Schritt wird es zum Beispiel eine offene KI-Sprechstunde geben. Einmal pro Monat können Bürgerinnen und Bürger Forschende kennenlernen und in einer Sprechstunde Fragen stellen. Auch können Interessierte Forschende zu sich nach Hause einladen. Am Küchentisch soll dann diskutiert und debattiert werden, so Klügel.

Podcast und Wissenschaftsjournalisten zu Gast

Außerdem soll es einen Podcast geben, in dem Klartext gesprochen werden soll. Menschen aus der Region schildern ihre Perspektiven auf das Thema KI und konfrontieren damit Forschende. Hinzu kommen ausgewählte Wissenschaftsjournalisten, die als Gast-Experten am Cyber-Valley arbeiten können. Den Auftakt macht Christina Elmer vom Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", die Anfang April kommt.