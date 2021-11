Mehr mobile Corona-Impfteams in BW: Diese Kreise kommen sofort zum Zug

Die Landesregierung will die Zahl der mobilen Corona-Impfteams von 30 auf 80 erhöhen. Sie sollen noch diese Woche starten, unter anderem in Tübingen, so das Sozialministerium.

Eine Frau bekommt im Impfbus eines mobilen Teams eine Corona-Schutzimpfung. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp Schulze

Insgesamt neun Städte und Kreise bekommen laut Sozialministerium ab sofort ein zusätzliches mobiles Impfteam (MIT): und zwar die Standorte Ulm, Karlsruhe, Ravensburg, Tübingen, Konstanz, Offenburg und Heilbronn. Der Standort Stuttgart erhält drei zusätzliche MIT sowie der Standort Schwäbisch Hall einen Impfbus. Außerdem soll der Ostalbkreis in dieser Woche ebenfalls ein weiteres Mobiles Impfteam bekommen.

Bedarf an Corona-Impfteams noch unklar

Die Auswahl der Standorte trifft allein das Sozialministerium. Entschieden wird nach Bedarf. Die Landratsämter in Tuttlingen, Freudenstadt und Balingen (Zollernalbkreis) wussten bis Dienstagnachmittag noch nicht, ob sie bei der Verteilung berücksichtigt werden. Dies ergab eine Nachfrage des SWR.

Große Nachfrage - lange Warteschlagen vor dem Corona-Impfbus an der Universität Tübingen SWR Andreas Narr

Impfbus in Tübingen sehr gefragt

Der Impfbus des Uniklinikums Tübingen jedenfalls ist sehr gefragt. Am Dienstag gab es eine lange Schlange von Impfwilligen vor der neuen Aula in Tübingen. Hunderte waren gekommen, nicht alle konnten geimpft werden. Möglich waren Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Der Impfbus ist in den Kreisen Böblingen, Tübingen und Reutlingen im Einsatz. Heute macht er auf dem Reutlinger Marktplatz Station, am Donnerstag in Pfullingen (Kreis Reutlingen) und am Freitag in Waldenbuch (Kreis Böblingen). Landesweite Impftermine finden Sie auf der Internetseite der Landesregierung dranbleiben-bw.de.

Corona-Impfbusse im Einsatz Mit dem Impfbus wird ein niederschwelliges Angebot geschaffen, um möglichst vielen Menschen die Chance zu geben, unkompliziert zu einer Impfung zu kommen. Im Impfbus erfolgt eine vorherige Aufklärung durch eine Ärztin oder einen Arzt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Vorgelegt werden sollten ein Ausweisdokument und die Krankenversichertenkarte. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer sowie Moderna; hier sind Erst- oder Zweitimpfungen sowie auch Auffrischungsimpfungen möglich. Ebenso kann vor Ort der Impfstoff von Johnson & Johnson gewählt werden, hier bedarf es nur einer Impfung.

Federle: Impfbereitschaft gestiegen

Bereits vergangene Woche war der Impfbus des Tübinger Uniklinikums ausgebucht. Laut Pressestelle waren fast 500 Impfwillige gekommen. Lange Wartezeiten bestätigte auch die Tübinger Notärztin und DRK-Vorsitzende Lisa Federle dem SWR. Viele Menschen würden jetzt doch zum Impfen kommen. Es müsste noch mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden.

Drei mobile Impfteams in Oberschwaben

Laut eines Sprechers des Landratsamts Sigmaringen sind bereits drei mobile Impfteams in Oberschwaben seit vergangener Woche im Einsatz. Sie sind auch für die Landkreise Biberach und Ravensburg zuständig und können von Pflegeheimen für einen Einsatz vor Ort gebucht werden.

Lange Schlange vor der Stadthalle - auch in Sigmaringen wollten sich viele impfen lassen. SWR Julia Klebitz

Der Impfbus ist beim Elisabethenklinikum in Ravensburg stationiert, weil dort der Impfstoff gelagert werde, so der Sprecher des Sigmaringer Landratsamts. Selbst könnten die Landratsämter keine mobilen Impfteams mehr aufstellen. Seit der Schließung der Impfzentren stehe ihnen kein Impfstoff mehr zur Verfügung, so der Sprecher. Laut Plan wurde am Mittwochnachmittag in der Sigmaringer Stadthalle geimpft. Auch dort war der Andrang groß.