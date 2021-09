Tübinger Forscher fordern mehr islamische Gefängnisseelsorge

per Mail teilen

Wissenschaftler der Uni Tübingen fordern mehr islamische Seelsorge in Gefängnissen. Dies sei wichtig für die Resozialisierung und könne eine Radikalisierung.der Insassen verhindern.

Muslimische Jugendstrafgefangene fühlen sich bei der religiösen Betreuung gegenüber ihren christlichen Mithäftlingen benachteiligt. Das zeigt eine Studie des Instituts für Kriminologie der Universität Tübingen in Kooperation mit dem Kriminologischen Dienst Baden-Württemberg und dem Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen.

Viele Muslime in Gefängnissen wünschen sich mehr religiöse Angebote dpa Bildfunk Jens Büttner

"Glaube spielt wichtige Rolle"

Für die große Mehrheit der Jugendstrafgefangenen spielt laut Mitteilung der Glaube eine wichtige Rolle: 84 Prozent der Muslime und 78 Prozent der Christen schätzen sich als religiös ein. Erstaunt waren die Forscher, wie wichtig sowohl den christlichen als auch islamischen Jugendlichen die Religion in den Gefängnissen ist. Viel stärker als die Christen wünschen sich die Muslime eine Verbesserung der religiösen Angebote in den Gefängnissen.

"Das Interesse an der Religion hatten wir in diesem Ausmaß nicht erwartet. Es zeigt sich, dass viele Jugendliche im Gefängnis die Religion wiederentdecken, weil sie ihnen Orientierung und ein Zugehörigkeitsgefühl vermitteln kann".

Über die religiösen Bedürfnisse und seelsorgerische Betreuung muslimischer Jugendstrafgefangener gab es bislang nur wenig Informationen. Und dies, obwohl ihr Anteil in den deutschen Jugendstrafanstalten bei etwa 40 Prozent liegt, so die Uni Tübingen.

Wer wurde für Studie befragt?

Für die Studie wurden laut Mitteilung Daten in insgesamt acht Justizvollzugsanstalten in Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen erhoben. Befragt wurden knapp 770 Männer und rund 60 Frauen zwischen 15 und 25 Jahren. Zudem sprachen die Forscher mit Seelsorgern, Anstaltsleitungen und Beschäftigte in den Gefängnissen. Wegen des sehr geringen Frauenanteils unter den Gefangenen liegt der Fokus der Untersuchung auf den männlichen Jugendlichen.