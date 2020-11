Im Pflegeheim "Haus an der Steinlach" in Mössingen (Kreis Tübingen) gibt es immer mehr Corona-Infektionen. Mittlerweile wurden 40 Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet.

Das Pflegeheim "Haus an der Steinlach" in Mössingen ist inzwischen Corona Hotspot SWR Matthias Neumann

Nach umfassenden Corona-Tests am Wochenende sind nun 40 Infektionen bestätigt. Nach Angaben des Betreibers, des Wohlfahrtswerks, sind 27 Bewohner positiv getestet. Eine Bewohnerin starb in einer Tübinger Klinik. Inzwischen ist ein weiterer Bewohner gestorben. Zudem sind 13 der rund 110 Beschäftigten positiv.

Alle Corona-Infizierten im Quarantänebereich

Betroffen sind laut Tübinger Landratsamt nur die Bewohner des Pflegeheims. Die Testergebnisse der älteren Menschen im betreuten Wohnen waren allesamt negativ. Die Ergebnisse der Tagespflegegäste stünden noch aus, hieß es. Inzwischen sind alle Infizierten in einem Quarantänebereich untergebracht. Pflegekräfte dürfen diesen nur mit Schutzkleidung betreten, sagte Heimleiterin Karin Frieß dem SWR.

Herkunft des Corona-Virus unklar

Sie kann es sich nicht erklären, wie das Virus eingeschleppt wurde. Die Pflegekräfte würden zu Hause ihren Alltag leben mit Einkaufen und anderen Kontakten. Täglich kamen 100 Besucher ins Haus, so Frieß weiter. Dies wurde geändert. Ab sofort darf nur eine Kontaktperson pro Bewohner ins Heim. Es werde regelmäßig getestet, um die Situation nicht zusätzlich zu verschärfen. Die Heimleiterin sucht dringend Personal, weil viele Beschäftigte in Quarantäne sind.

Kreis Tübingen knapp unter der 100-Schwelle

Insgesamt meldete das Tübinger Landratsamt am Montag 33 neue Fälle. Die 7-Tages-Inzidenz für den Kreis Tübingen liegt aktuell bei 96,97. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 61.

Neue Corona-Fälle in Schulen

In einem Kindergarten in Kusterdingen gibt es einen Fall. Die gesamte Gruppe wurde in Quarantäne geschickt. Einen weiteren Fall gibt es am Eugen-Bolz-Gymnasium in Rottenburg. An der Gewerblichen Schule in Tübingen gibt es einen Fall. Dort wurden nur einzelne Schülerinnen und Schüler in Quarantäne geschickt. In Kirchentellinsfurt ist die Graf-Eberhard-Schule betroffen. Dort sind durch übergreifenden Sportunterricht eine Klasse und mehrere Schülerinnen und Schüler einer weiteren Klasse von der Quarantäne betroffen.