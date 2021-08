Die Klimaveränderung macht sich nach Angaben der Krankenkasse AOK nicht nur beim Wetter oder in der Natur bemerkbar. Auswirkungen gebe es auch auf die Gesundheit der Menschen. So seien etwa die Behandlungszahlen von Hitzeschäden in den Kreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb gestiegen. Vor allem 2018 und 2019 habe es im Vergleich zu den Vorjahren deutlich mehr Hitzenotfälle gegeben, teilte die AOK mit. In den Kreisen Reutlingen und Tübingen sind die Fälle demnach um 60 Prozent gestiegen. Im Zollernalbkreis gibt es laut AOK ein Plus von 18 Prozent.