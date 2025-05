per Mail teilen

Während die Autoindustrie aus Kostengründen in Osteuropa investiert, setzt das Medizintechnik-Unternehmen Aesculap auf die Heimat. In Tuttlingen baut Aesculap eine Hightech-Fabrik.

Das Medizintechnik-Unternehmen Aesculap setzt auf die Region: In den kommenden Jahren wird in Tuttlingen eine neue Hightech-Fabrik gebaut - ganz nah an den schon bestehenden Gebäuden. Die Mitarbeitenden müssen dafür aber auch Nachteile einstecken.

Menschen rund um Tuttlingen haben Expertise in Medizintechnik

Die Stimmung beim Pressetermin am Freitag ist ausgelassen, hier und da wird gelacht. Die Verantwortlichen von Aesculap stoßen mit Sekt an, es gibt Häppchen. Schließlich muss der symbolische Spatenstich auf dem Neubau-Gelände gefeiert werden.

Der Vorstandsvorsitzende von Aesculap, Jens von Lackum, ist positiv gestimmt. Dass das Unternehmen in die Heimat investiert, hat einen guten Grund.

Wir haben hier Menschen in der Region leben, die mit der Medizintechink aufwachsen und für die Medizintechnik leben. Und die Leidenschaft und Erfahrung und die Kreativität der Menschen hier sind unvergleichlich.

Mitarbeitende müssen 120 unbezahlte Überstunden pro Jahr leisten

Das Unternehmen hat dafür einen Deal mit seinen Mitarbeitenden ausgehandelt. 120 unbezahlte Überstunden soll jede und jeder pro Jahr dem Unternehmen schenken. Im Gegenzug haben die Mitarbeitenden die Zusage für eine Beschäftigungssicherung bis 2030 erhalten.

Anders hätte sich Aesculap das Ganze nicht leisten können. "Dafür ist dann der Lohnkostenunterschied zwischen Deutschland und anderen Standorten in der Welt doch zu groß", so von Lackum.

Aesculap investiert 90 Millionen Euro: Das kann die neue Fabrik in Tuttlingen

Für die Produktion in Tuttlingen investiert Aesculap 90 Millionen Euro. Die Geräte in der Hightech-Fabrik sollen den neuesten Stand der Technik haben - für mehr Effizienz. Außerdem sollen Heizung und Klimaanlage des Gebäudes nachhaltig sein. Dafür hat das Unternehmen schon mit Geothermiebohrungen angefangen.

In der Fabrik sollen künftig rund 350 Menschen arbeiten. Am Stammsitz arbeiten 3.500 Menschen. In Tuttlingen werden beispielsweise hochmoderne Prothesensysteme für Knie und Hüfte produziert.