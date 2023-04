Streit zwischen Grünen in Tübingen soll geklärt werden

Der Tübinger Grünen-Kreisverband ist zerstritten. Die eine Hälfte hatte bei der OB-Wahl Palmer unterstützt, die andere die offizielle Kandidatin Baumgärtner. Man will sich einigen.

Der Tübinger Kreisverband der Grünen hat in den letzten Monaten in einem Einigungsprozess versucht, parteiinterne Konflikte zu lösen. Diese sind laut Kreisverband während der Oberbürgermeisterwahl vergangenen Jahres in Tübingen aufgekommen. Die Partei sei gespalten gewesen, in die Befürworter und Gegner Boris Palmers. Die Ergebnisse des Einigungsprozesses will der Kreisverband am Dienstag präsentieren.

Zwei Lager in Tübingen: Boris Palmer und Ulrike Baumgärtner

Zur OB-Wahl in Tübingen kandidierte der amtierende Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne, Mitgliedschaft ruhend) unabhängig, während seine Partei Ulrike Baumgärtner (Grüne) zur Wahl stellte. Das habe in der Partei, auch auf Kreisebene, eine Spaltung mit Verletzungen und Zerwürfnissen bewirkt, so der Kreisverband.

Beschluss für einen Einigungsprozess im Dezember

Man müsse wieder wegkommen von Flügelkämpfen hin zu einem konstruktiven Austausch, hieß es im Dezember vergangenen Jahres in einer Versammlung der Mitglieder. Daraufhin habe man entschieden, sich externe Hilfe zu holen. Dafür wurde ein Mediationsbüro aus Karlsruhe beauftragt.