Seit Januar erhebt die Stadt Tübingen eine Verpackungssteuer auf Einweggeschirr. Am Dienstag wird die Klage eines Schnellrestaurants vor dem VGH in Mannheim verhandelt.

Die Franchise-Nehmerin der Fastfood-Kette McDonald's in Tübingen hat vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) gegen die Satzung der Tübinger Verpackungssteuer geklagt. Die Unternehmerin will mit dem sogenannten Normenkontrollantrag die kommunale Steuer stoppen. Am Dienstag findet die Verhandlung in Mannheim statt.

Urteil 1998: Verpackungssteuer in Kassel verfassungswidrig

Die Inhaberin des Tübinger Schnellrestaurants ist der Auffassung, die Verbrauchsteuer auf Einweg-Verpackungen in Tübingen verstoße gegen das Abfallrecht des Bundes. Die Unternehmerin beruft sich auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Kassel. 1998 hatte die Stadt eine Verpackungssteuer einführen wollen, war aber gescheitert. Die Verpackungssteuer wurde damals als verfassungswidrig eingestuft.

McDonald's hält Tübinger Weg für falsch

McDonald's fordert bundeseinheitliche Regelungen im Kampf gegen Plastikmüll. "Es kann nicht für jede der über 10.000 Städte und Gemeinden in Deutschland lokale Insellösungen und Sonderwege geben", erklärte der Konzern gegenüber der Presseagentur AFP im vergangenen Sommer. Die geplante Steuer in Tübingen werde "nach Schema F" angewendet und verhindere so dringend gebrauchte Innovationen.

Überquellende Mülleimer, Verpackungsmüll aller Orten - Tübingen erhebt eine Verpackungssteuer auf Einwegverpackungen. dpa Bildfunk Patrick Pleul

OB Palmer sieht der Klage gelassen entgegen

Die Stadt Tübingen sieht jedoch keinen Widerspruch ihrer Regelungen zum Abfallrecht des Bundes. Die Stadtverwaltung, allen voran Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne), nimmt an, dass sich die Rechtslage im Laufe der Jahre geändert habe und die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts im Urteil zu Kassel vom Mai 1998 auf die heutige Rechtslage nicht mehr übertragbar seien.

Deutsche Umwelthilfe kritisiert McDonald's

Die Deutsche Umwelthilfe unterstützt die Tübinger Verpackungssteuer und kritisiert das Vorgehen der Tübinger Fast-Food-Filiale. Andere Städte, die ähnliche Schritte zur Müllreduktion planten, würden durch die Klage abgeschreckt. Deshalb startete die Umwelthilfe im August 2021 eine Petition. Darin forderte sie: McDonald’s solle die Klage gegen Tübingen zurückziehen und sein Verpackungsmaterial auf Mehrweg-Alternativen umstellen. Die Umwelthilfe sieht in der Tübinger Verpackungssteuer einen wichtigen Schritt in Richtung Abschaffung von Einwegsystemen. Diese seien "extrem umweltschädlich", hieß es auf einer Pressekonferenz der Deutsche Umwelthilfe Mitte Januar.

Am selben Tag hatte die Tübinger McDonald´s-Filiale überraschend Mehrweg-Verpackungen für Getränke und Desserts eingeführt. Damit wurde der Testlauf eines eigenen Pfandsystems auf Tübingen ausgedehnt, der seit November in Deutschland läuft, so das Unternehmen.

Palmer sieht deutlich weniger Müll in der Stadt

Seit Januar 2022 erhebt Tübingen auf alle Einwegverpackungen, egal ob aus Plastik, Pappe oder Alu, eine Steuer. Allerdings nur dann, wenn das Essen oder Trinken vor Ort verzehrt wird. Für Teller und Becher werden 50 Cent fällig, für Besteck 20 Cent. Maximal sind es 1,50 Euro pro Gericht. Die Stadtverwaltung will die Betriebe dazu bringen, Mehrweggeschirr anzubieten. So sollen die Müllberge kleiner und die Entsorgungskosten für die Stadt weniger werden.

Eine erste Bilanz der Stadt nach vier Wochen Verpackungssteuer fiel positiv aus. Die Bauhof-Beschäftigten hätten weniger Müll entsorgen müssen als in den Jahren davor, hieß es in einer Mitteilung der Verwaltung. Im Januar seien es rund 31 Tonnen Abfall gewesen. Das seien zwischen fünf und 15 Prozent weniger als in den Vorjahren. Insbesondere in der Innenstadt seien manche Mülleimer sichtbar leerer als früher, weil weniger Einwegverpackungen wie Pappbecher, Pommesschalen und Pizzakartons verwendet und weggeworfen würden, so Oberbürgermeister Palmer.