Erst im August wurden die Bußgelder erhöht. Zwischen 100 und 250 Euro werden beispielsweise fällig, wenn man in Bus oder Bahn ohne Maske erwischt wird. Und weil die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen gestiegen sind und sich bei einigen Menschen eine gewisse Leichtigkeit im Umgang mit der Maske entwickelt hat, wird das Tragen einer Alltagsmaske, da wo sie vorgeschrieben ist, inzwischen schärfer kontrolliert. In Tübingen machen das Timo Linsenmayr und seine Kollegen im Auftrag der Stadtwerke: SWR-Reporterin Anne Täschner war freitagnachts mit ihm auf Patrouille.