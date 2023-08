Der 54-jährige Professor der Kinderheilkunde ist überregional bekannt. Jetzt ist Jens Maschmann neuer Leitender Ärztlicher Direktor des Tübinger Uniklinikums.

Jens Maschmann hat die Nachfolge als Leitender Ärtzlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Tübingen angetreten. Er folgt auf Michael Bamberg, der Ende Juli in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Kein Unbekannter der Region

Tübingen und die Region sind Maschmann vertraut. Nach seiner Schulzeit in Bad Urach hat er in Tübingen Medizin studiert, promoviert und als Kinderarzt am Uniklinikum gearbeitet. Erfahrungen im Krankenhausmanagement sammelte er in den vergangenen Jahren an der Spitze der Universitätskliniken in Jena und zuletzt in Würzburg. Jens Maschmann besitzt diverse Zusatzqualifikationen, zum Beispiel in „Ärztlichem Qualitätsmanagement“. Er freue sich auf seine neue Aufgabe an heimatlicher Stelle, wird Maschmann in einer Mitteilung des Klinikums zitiert.

Das Universitätsklinikum Tübingen wird jetzt unter anderem von Jens Maschmann geleitet. Marie-Luise Koschowsky

Viel Veränderung am Klinikum

Wie das Universitätsklinikum Tübingen in seiner Mitteilung betont, hat es personell in letzter Zeit einiges an Veränderung gegeben. Erst Anfang Juli hat Ulrike Ernemann Karl Ulrich Bartz-Schmidt als Stellvertretende Leitende Ärztliche Direktorin im Klinikumsvorstand abgelöst. Ende des Jahres wird es laut dem Klinikum außerdem einen Wechsel in der Kaufmännischen Direktion geben: Gabriele Sonntag übergibt ihr Amt nach 17 Jahren an Daniela Harsch.