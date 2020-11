per Mail teilen

Die traditionelle Martinsgans gehört für viele zum Herbst wie der Adventskranz zum Winter. Eigentlich isst man so eine Gans im Kreis der Familie, Gasthäuser haben Gans mit Rotkraut und Klößen auf ihrem Menü stehen – die Gasthäuser sind jetzt geschlossen, und in großer Runde kommen Menschen gerade auch eher weniger zusammen. Es wird also weniger Gans gegessen – aber heißt das auch, dass Corona Gänseleben rettet? Unsere Reporterin Paula Kersten hat auf der Schwäbischen Alb mal nachgesehen.