Trotz des Regens war der traditionelle Martinimarkt in Sigmaringen nach erster Bilanz der Stadt gut besucht. Manche Händler sind jedoch besorgt wegen der Inflation.

Verkäuferin Darina Krauss etwa fürchtet, dass Süßigkeiten an ihrem Stand zum Luxusartikel werden könnten, weil die Preise steigen. Die Lieferanten hätten bereits aufgeschlagen, deswegen hätte auch sie die Preise für Süßigkeiten erhöhen müssen.

Beim Martinimarkt in Sigmaringen konnte man Messer schleifen lassen, Winterdekoration für Haus und Garten kaufen und günstige Kleidung bekommen. Die Mischung aus Bewährtem und Neuem macht den Reiz des Marktes aus.

Würsten und Pizza in der Innenstadt von Sigmaringen

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt mit Würsten, Schupfnudeln, Fisch und Pizza. Das freute vor allem die Menschen aus den umliegenden Büros, die in der Mittagspause auf den Martinimarkt kamen.

Martinimarkt in Sigmaringen hat 300 Jahre alte Tradition

Laut städtischer Mitteilung geht der Martinimarkt ebenso wie der Ostermarkt auf das Jahr 1723 zurück, als Kaiser Karl VI. noch Landesfürst von Sigmaringen war. Der Martinimarkt in Sigmaringen dauert am Montag bis 18.00 Uhr. Am Dienstag sind dann viele Händler in Tübingen mit ihrem Stand präsent.