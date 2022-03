per Mail teilen

In Tübingen streiken heute viele Erziehende. Deshalb sind wie in Reutlingen Kindergärten und Kitas geschlossen. Vereinzelt gibt es Notdienste durch die Eltern. Bei einer Kundgebung in Tübingen hat ver.di-Landeschef Martin Gross unter anderem mehr Geld für Erziehende gefordert.