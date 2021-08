Der Abriss des Stegs über die Bundestraße in der Reutlinger Innenstadt kann beginnen. Der Gemeinderat hat sich für einen ebenerdigen Fußgängerweg entschieden. Damit wird ein viel diskutiertes Stadtthema endgültig beendet.

Aus Kostengründen hatte sich der Reutlinger Gemeinderat gegen einen neuen Steg entschieden. Im Gemeinderat am Dienstagabend wurde das Thema noch einmal kontrovers diskutiert. In der Debatte wurde es nochmal richtig emotional. Fraktionen wie die FDP waren froh, dass die Kuh nach acht Jahren Diskussion endlich vom Eis war. Man habe mit dem ebenerdigen Überweg eine sichere und barrierefreie Lösung für die Fußgänger gefunden.

"Albtraum für die Bürger"

Vor allem die SPD Gemeinderäte sprachen sich gegen den Abriss aus. Ramazan Selcuk beispielsweise sprach von einem Albtraum für die Bürger. Er weiß um die Bedeutung dieses Stegs, da er aus diesem Stadtteil kommt.

"Bis zu 850 Schülerinnen und Schüler überqueren jeden Tag diesen Steg. Über den Tag gerechnet sind das tausende Menschen."

Seine Genossen wurmte immer noch, dass sich der Gemeinderat im Mai aus Kostengründen gegen einen neuen Steg entschieden hatte. Nun habe man auch noch die billigste Variante gewählt, die den Bürgern Umwege zumute.

Nächstes Schuljahr fertig

Die Stadtverwaltung will zügig mit der Planung beginnen, so dass der neue Übergang zur Reutlinger Stadthalle zum Schuljahr 2021/22 fertig sein könnte. Da viele Schüler in diesem Bereich die Straße überqueren, dürfte es besonders in der Mittagszeit zu mehr Staus kommen.