58 Jahre lang hat er auf dem Wochenmarkt in Freudenstadt gestanden - und nicht einen einzigen Tag gefehlt! Der Marktbeschicker Bruno Männle. Jetzt hat er sich in den Ruhestand verabschiedet. Für sein Jahrzehnte langes Engagement hat ihn die Stadt Freudenstadt jetzt noch direkt vor Ort geehrt. Bruno Männle stand mit seinem VW Bus dienstags und freitags auf dem Oberen Marktplatz, bot zunächst Blumen an - später dann auch Gemüse.