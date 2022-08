Polizei nimmt mutmaßliche Drogenhändler aus Sigmaringen fest

Die Sigmaringer Polizei hat wegen Einbrüchen ermittelt. Dann stellte sich heraus, dass einige der Beteiligten auch mit Drogen handelten. Ergebnis: zwei Festgenommene.

Zunächst ging es um Einbrüche im Februar in einen Lebensmitteldiscounter in Sigmaringendorf und in ein Wettbüro in Sigmaringen. Vier junge Männer gerieten ins Visier der Polizei. Mit "DNA-Treffern", so die Staatsanwaltschaft Hechingen, brachten die Beamten einen der Vier in Verbindung mit weiteren Einbrüchen in Sigmaringen und in Meßkirch im vergangenen Jahr.

Marihuana im Auto gefunden

Parallel zu diesen Ermittlungen waren die Beteiligten in den Blick der Kripo Balingen geraten. Ergebnis: vergangenen Mittwoch nahm ein mobiles Einsatzkommando den mit 20 Jahren Jüngsten der Bande mit zehn Kilogramm Marihuana im Auto fest. In seiner Wohnung in Sigmaringen lagerten weitere zwei Kilo Marihuana. Der 20-Jährige und ein 30-Jähriger kamen in Untersuchungshaft.