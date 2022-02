per Mail teilen

Manuel Faißt aus Baiersbronn darf am Mittwoch nicht bei den Olympischen Spielen in China antreten. Er durfte zwar nach China nachreisen, aber Bundestrainer Weinbuch hofft, dass der corona-infizierte Terence Weber doch noch starten kann. Würde Faißt für ihn oder den ebenfalls infizierten Erik Frenzel nachrücken, dann könnten Weber oder Frenzel auch in den kommenden Wettbewerben nicht eingesetzt werden.