per Mail teilen

Ein Mann hat am Donnerstagabend am Bahnhof Metzingen (Kreis Reutlingen) einen Interregio-Zug zu einer Vollbremsung gezwungen. Laut Bundespolizei überquerte ein 36 Jahre alter Mann die Gleise knapp vor dem mit 100 km/h herannahenden Zug. Keiner der Passiere wurde bei der Schnellbremsung verletzt. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.