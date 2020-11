per Mail teilen

Ein junger Mann ist am Montagabend in Rottweil festgenommen worden, weil er einen anderen Mann schwer verletzt hat. Nach Angaben der Polizei war es zwischen den beiden zu einem Streit gekommen, bei dem der 29-Jährige mutmaßliche Täter seinen Kontrahenten angegriffen hat. Sein 37-jähriges Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die näheren Umstände der Tat sind noch nicht geklärt, so die Polizei. Die Rottweiler Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des dringenden Tatverdachts einer versuchten Tötung.