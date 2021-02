per Mail teilen

Das Landgericht Hechingen hat einen Mann aus Haigerloch freigesprochen, der seine Mutter mit einem Messer töten wollte. Grund für den Freispruch ist die schwere Erkrankung des 40-Jährigen. Der Mann leidet laut Gericht an einer schweren paranoiden Schizophrenie und ist deshalb schuldunfähig. Der 40-Jährige ist in einer psychiatrischen Klinik untergebracht und muss dort auch bleiben. Vor Gericht stellte sich heraus, dass er unter den Nebenwirkungen seiner Medikamente gelitten hatte und sie deshalb nicht mehr einnahm. Als seine Mutter ihn dazu aufforderte kam es zum Streit. Der Bruder des Täters rief die Polizei, woraufhin der mit einem Messer auf die Mutter einstach. Sie erlitt tiefe Stichverletzungen am Arm, überlebte den Angriff aber.