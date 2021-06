per Mail teilen

Ein 45 Jahre alter Mann ist am Abend bei einem Polizeieinsatz in einem Wohngebäude in Freudenstadt ums Leben gekommen. Es sei zum Schusswaffengebrauch gekommen, teilte die Polizei mit. Demnach wurde der Mann dabei tödlich verletzt. Reanimationsversuche seien erfolglos geblieben. Ob seitens der Polizei ein oder mehrere Schüsse fielen oder weshalb es überhaupt erst zum Einsatz von Schusswaffen gekommen war, wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Derzeit könnten keine weiteren Angaben gemacht werden. Aus Neutralitätsgründen habe die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Konstanz die Ermittlungen übernommen.