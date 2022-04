Mann soll eine 25-jährige Frau getötet haben

Ein 27-jähriger Mann steht im Verdacht, am Sonntag eine 25-jährige Frau in ihrer Wohnung in Nagold (Kreis Calw) getötet zu haben. Nach Angaben der Polizei hatten die Beamtinnen und Beamten am Montagabend einen Hinweis bekommen und waren zu der Wohnung des Opfers gefahren. Dort fanden sie die Frau tot auf. Schnell habe sich ein dringender Tatverdacht gegen den 27-Jährigen aus dem Umfeld des Opfers ergeben, so die Polizei. Der Mann wurde noch am Montagabend festgenommen und am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Dazu wie die Frau getötet wurde, machte die Polizei keine Angaben. Staatsanwaltschaft und Polizei haben inzwischen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.