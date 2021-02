Wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Kripo Reutlingen gegen einen 23-jährigen Syrer. Der Mann soll am Mittwochnachmittag auf dem Hof einer Reutlinger Firma mit seinem Landsmann gestritten haben. Daraufhin stieg der 23-jährige Verdächtige plötzlich in sein Auto und fuhr auf den 41-Jährigen zu. Der Mann flüchtete in eine Werkstatt, was den Jüngeren nicht daran hinderte, ihn weiter zu verfolgen: Er gab Gas, krachte durch das geschlossene Rolltor ins Innere der Werkstatt und erfasste den 41-Jährigen so, dass der schwer verletzt wurde. Ein weiterer Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest.